Кристина Резцова об участии в двух гонках за день на чемпионате России: «Мне уже сказали многие: ты успокоишься, потом помрешь на второй эстафете»

Биатлонистка Кристина Резцова прокомментировала решение пробежать две гонки за один день на чемпионате России в Тюмени.

Сегодня Резцова выступит за сборную Ханты-Мансийского автономного округа сингл-миксте и смешанной эстафете.

«У меня достаточно сил – по крайней мере, я искренне в это верю. Мне уже сказали многие: ты успокоишься, потом помрешь на второй эстафете.

Просто я реально хочу пробежать и ту и другую эстафеты, поэтому я подошла к тренерам и спросила, можно ли поставить меня в две, и они сказали: без проблем», – сообщила Резцова в эфире «Матч ТВ».