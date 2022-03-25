Виктория Сливко: «Хотелось бы, чтобы была постоянная ротация в сборной. У нас в стране много спортсменок, которым надо давать шанс себя проявить»

Российская биатлонистка рассказала, положительно или отрицательно она оценивает для себя прошедший сезон.

«Не могу однозначно ответить на этот вопрос. Да, у меня были хорошие гонки внутри России. На Кубке IBU удалось неплохо побегать. Чемпионат Европы прошел прилично, была сильна в индивидуальной гонке, чуть-чуть не хватило до медали. В Уфе выиграла большой масс-старт.

Но все же осадок неудовлетворения присутствует. Я бы хотела бегать изначально на Кубке IBU, попробовать отобраться на мира, успешно выступить там… Хотелось бы, чтобы была постоянная ротация в сборной, чтобы пробовали разных спортсменок на международных кубках…

У нас в стране много спортсменок примерно одинакового уровня, которым надо давать шанс себя проявить. У нас не было такого ярко выраженного лидера, как сейчас , которая сильнее многих в плане хода. В этом компоненте она лидер. А со всеми остальными можно и нужно бороться. И все должны получить такой шанс», – сказала Сливко.