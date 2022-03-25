Виктория Сливко: «Хотелось бы, чтобы была постоянная ротация в сборной. У нас в стране много спортсменок, которым надо давать шанс себя проявить»

Теги сборная России жен Кубок IBU Виктория Сливко Биатлон

Российская биатлонистка Виктория Сливко рассказала, положительно или отрицательно она оценивает для себя прошедший сезон. 

«Не могу однозначно ответить на этот вопрос. Да, у меня были хорошие гонки внутри России. На Кубке IBU удалось неплохо побегать. Чемпионат Европы прошел прилично, была сильна в индивидуальной гонке, чуть-чуть не хватило до медали. В Уфе выиграла большой масс-старт.

Но все же осадок неудовлетворения присутствует. Я бы хотела бегать изначально на Кубке IBU, попробовать отобраться на Кубок мира, успешно выступить там… Хотелось бы, чтобы была постоянная ротация в сборной, чтобы пробовали разных спортсменок на международных кубках…

У нас в стране много спортсменок примерно одинакового уровня, которым надо давать шанс себя проявить. У нас не было такого ярко выраженного лидера, как сейчас Кристина Резцова, которая сильнее многих в плане хода. В этом компоненте она лидер. А со всеми остальными можно и нужно бороться. И все должны получить такой шанс», – сказала Сливко.

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