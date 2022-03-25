CAS аннулировал результаты Глазыриной с сентября по декабрь 2013 года за нарушение антидопинговых правил

Спортивный арбитражный суд ( ) признал виновной российскую биатлонистку в нарушении антидопинговых правил.

Об этом сообщает пресс-служба Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в биатлоне (BIU).

Суд установил, Глазырина совершила нарушение антидопинговых правил посредством использования запрещенной субстанции ​​и/или метода 19 сентября 2013 года.

Глазырина была дисквалифицирована на 12 месяцев с 23 сентября 2020 года.

Результаты, показанные Глазыриной в период с 19 сентября 2013 года по 18 декабря 2013 года, были аннулированы.

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