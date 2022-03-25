CAS аннулировал результаты Глазыриной с сентября по декабрь 2013 года за нарушение антидопинговых правил

Теги сборная России жен допинг Екатерина Глазырина CAS Biathlon Integrity Unit (BIU) Биатлон

Спортивный арбитражный суд (CAS) признал виновной российскую биатлонистку Екатерину Глазырину в нарушении антидопинговых правил. 

Об этом сообщает пресс-служба Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в биатлоне (BIU).

Суд установил, Глазырина совершила нарушение антидопинговых правил посредством использования запрещенной субстанции ​​и/или метода 19 сентября 2013 года.

Глазырина была дисквалифицирована на 12 месяцев с 23 сентября 2020 года. 

Результаты, показанные Глазыриной в период с 19 сентября 2013 года по 18 декабря 2013 года, были аннулированы.

В биатлоне допинг-взрыв из Московской лаборатории: Глазыриной грозит второй бан, Лапшину не помогла смена гражданства

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные