CAS назначил слушания по допинговым делам Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой на 4-6 мая

Слушания по делам российских биатлонистов и в Спортивном арбитражном суде ( ) пройдут 4-6 мая.

О дисквалификации Устюгова и Слепцовой IBU объявил в феврале 2020 года. Спортсмены подали апелляции в CAS.

Слепцова была дисквалифицирована за использование остарина на 2 года с 11 февраля 2020-го, аннулированы все ее результаты в сезоне-2013/14.

Устюгов был признан виновным в употреблении оксандролона и дисквалифицирован с 13 февраля 2020-го. Аннулированы все результаты экс-биатлониста с 27 августа 2013-го и до конца карьеры – весны 2014 года.

Слепцову и Устюгова поймали на пробах из 2013-го. Правило с перепроверками злило Россию, еще когда спортом рулил Мутко