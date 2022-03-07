CAS назначил слушания по допинговым делам Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой на 4-6 мая

Слушания по делам российских биатлонистов Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой в Спортивном арбитражном суде (CAS) пройдут 4-6 мая.
О дисквалификации Устюгова и Слепцовой IBU объявил в феврале 2020 года. Спортсмены подали апелляции в CAS.
Слепцова была дисквалифицирована за использование остарина на 2 года с 11 февраля 2020-го, аннулированы все ее результаты в сезоне-2013/14.
Устюгов был признан виновным в употреблении оксандролона и дисквалифицирован с 13 февраля 2020-го. Аннулированы все результаты экс-биатлониста с 27 августа 2013-го и до конца карьеры – весны 2014 года.
Слепцову и Устюгова поймали на пробах из 2013-го. Правило с перепроверками злило Россию, еще когда спортом рулил Мутко