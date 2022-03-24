Спортивный директор сборной Норвегии об отстранении наших биатлонистов: «Спортсменов в России всячески используют в политике, поэтому действия IBU были верными»

Спортивный директор сборной Норвегии Пер-Арне Ботнан высказался об отстранении российских биатлонистов от международных соревнований.

«Это последствия того, что происходит в мире. Отстранение было правильным решением, учитывая, какая сейчас ситуация.

Как уже отмечалось, спортсменов в России всячески используют в политике. Они продвигаются по службе. Мы видим, какие премии и награды они получают после международных соревнований – автомобили, квартиры, воинские звания. Все это тесно связано, поэтому я считаю верными действия , – сказал Ботнан.