Спортивный директор сборной Норвегии об отстранении наших биатлонистов: «Спортсменов в России всячески используют в политике, поэтому действия IBU были верными»

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Спортивный директор сборной Норвегии Пер-Арне Ботнан высказался об отстранении российских биатлонистов от международных соревнований.

«Это последствия того, что происходит в мире. Отстранение было правильным решением, учитывая, какая сейчас ситуация.

Как уже отмечалось, спортсменов в России всячески используют в политике. Они продвигаются по службе. Мы видим, какие премии и награды они получают после международных соревнований – автомобили, квартиры, воинские звания. Все это тесно связано, поэтому я считаю верными действия IBU», – сказал Ботнан.

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