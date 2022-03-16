Анатолий Хованцев: «Финишный протокол мегамасс-старта вызывает удивление. Биатлонисты знали, что будет чемпионат, вопрос к ним и к тренерам»

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Бывший главный тренер сборной России Анатолий Хованцев прокомментировал итоги мужского мегамасс-старта на Кубке Союза биатлонистов России.

Победу одержал белорусский биатлонист Никита Лобастов, россиянин Эдуард Латыпов финишировал вторым, Даниил Серохвостов – третьим. 

«Финишный протокол вызывает удивление. Не буду говорить про ребят, которые были в Пекине. Может быть, они расслабились, не тренировались активно. Но они знали, что будет чемпионат, вопрос к ним и к тренерам.

Думаю, что рано успокоились, так как на Олимпиаде хорошо выступили. Читал интервью Смольского, они тренировались после возвращения из Пекина. Наверное, в этом причина их результатов.

Вопрос к другим тренерам и спортсменам, которые не выезжали на Игры. Они готовились ехать на Кубок IBU, их результаты не совсем веселые. Для меня это странно», — сказал Хованцев.

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