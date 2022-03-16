Юрий Каминский: «Неприятно дома проигрывать, но тут не было цели выиграть любой ценой»

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Старший тренер мужской сборной России по биатлону прокомментировал выступление россиян в мегамасс-старте на открытом чемпионате России. 

Победу одержал белорусский биатлонист Никита Лобастов, россиянин Эдуард Латыпов финишировал вторым, Даниил Серохвостов – третьим. 

«Удовлетворительно. Проиграли белорусам? Этому есть объяснение. Причин много. Во-первых, ребята форму уже потеряли, восстановить не успевали, мало времени было. Такого пика, как в сезоне, уже не получится.

Второе – проблема была с лыжами, со смазкой. Но сейчас значительно лучше.

Неприятно дома проигрывать, но тут не было цели выиграть любой ценой. Сейчас главное из того, что осталось – старт в Тюмени.

Сегодня я стрельбой доволен. По сравнению с тем, что было в прошлых гонках – это прогресс», – сказал Каминский в эфире «Матч ТВ»

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