Юрий Каминский: «Неприятно дома проигрывать, но тут не было цели выиграть любой ценой»

Старший тренер мужской сборной России по биатлону прокомментировал выступление россиян в мегамасс-старте на открытом чемпионате России.

Победу одержал белорусский биатлонист , россиянин финишировал вторым, – третьим.

«Удовлетворительно. Проиграли белорусам? Этому есть объяснение. Причин много. Во-первых, ребята форму уже потеряли, восстановить не успевали, мало времени было. Такого пика, как в сезоне, уже не получится.

Второе – проблема была с лыжами, со смазкой. Но сейчас значительно лучше.

Неприятно дома проигрывать, но тут не было цели выиграть любой ценой. Сейчас главное из того, что осталось – старт в Тюмени.

Сегодня я стрельбой доволен. По сравнению с тем, что было в прошлых гонках – это прогресс», – сказал Каминский в эфире .