Анфиса Резцова: «Серохвостов – молодец, правильно сказал, что в СБР неправы. Думаю, многие спортсмены поехали бы и выступали на Кубке мира»

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Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала слова российского биатлониста Даниила Серохвостова, который назвал непонятным отказ СБР от участия в этапах Кубка мира в нейтральном статусе.

«Серохвостов – молодец, все правильно сказал, что в СБР неправы. Я на его стороне. Думаю, многие спортсмены поехали бы и выступали на Кубке мира. Да, команды не было бы, но каждый выступал сам за себя, собирал очки за 5 этапов. А сейчас получается, что в СБР перекрыли кислород: «Бегайте Кубок России, чемпионат страны, и хорош вам». Считаю, это в корне неправильно.

Мы выступали в 92-м году без флага и гимна, совсем недавно в 2018-м в Корее тоже, и я не считаю, что зазорно выступать нейтральными. Страдают спортсмены прежде всего. Перед той Олимпиадой в Корее депутат Толстой слюной захлебывался и говорил, что не надо никуда ехать. Да кто ты? Ты просто депутат, который к спорту никакого отношения не имеет. Ребята же готовятся к стартам всю жизнь, и Кубок мира для них в том числе – это тоже спортивная борьба.

Я-то думала, что нас IBU не пустила, а оказалось, что СБР не захотела. Кто это придумал, и кто решил за спортсменов? Мы же в душе все равно россияне и не выступаем ни за какую другую страну. Поэтому это неправильный поступок со стороны СБР в сторону наших спортсменов. Думаю, еще будем с этим разбираться, мнение спортсменов еще точно спросят», – сказала Резцова.

2 марта Международный союз биатлонистов отстранил российских спортсменов от всех соревнований под эгидой организации. 

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