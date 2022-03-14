Карим Халили: «Я чемпион России? Все равно четвертый, так что неприятный осадочек остается»

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Биатлонист Карим Халили оценил свое выступление на открытом чемпионате России, где занял четвертое место в пасьюте.

По итогам гонки Халили завоевал титул чемпиона России, так как весь пьедестал сегодня заняли спортсмены из Беларуси.

«Я вышел сначала со стрельбы, посмотрел, кто спереди и решил не бросаться сразу. Знал, что если на последней части включусь, то мало кто со мной сможет побороться. Я дождался пока все подуспокоятся и подкиснут, ну и на последней части включился.

У меня было два железных варианта – либо занять вторую позицию перед створом, либо выйти первым, притормозить на повороте и включиться на финише.

Результат? Наверное, с двумя промахами это неплохо. Я чемпион России? Все равно вроде четвертый, так что неприятный осадочек остается», – сказал Халили в эфире «Матч ТВ».

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