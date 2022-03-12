Ирина Лещенко: «Грустно, что так рано у нас завершился сезон, но здорово, что в России лежит снег и проводятся соревнования»

Белорусская биатлонистка прокомментировала свое выступление в спринте на этапе Кубка СБР в Уфе (3-е место).

«Сегодня я ничего не загадывала и постаралась в первый раз за сезон отключить все свои хотелки и по максимуму перенести на соревнования все, что я делаю на тренировках. В нынешнем сезоне, к сожалению, у меня это почти не получалось, а потому я рада, что получилось здесь.

Очень тяжело мне давалась равнинная часть, потому что было тяжелое скольжение. Вчера лыжи скользили лучше, чем сегодня. Трасса здесь интересна, подготовлена хорошо. Рада была слышать поддержку болельщиков, потому что на этапах Кубка мира мы не видели людей, а здесь все, как прежде.

Стрельба была ключевой. Рада, что наконец смогла чисто отработать на обоих огневых рубежах, потому что в этом и прошлом сезоне у меня были с этим компонентом проблемы. Конечно, грустно, что так рано у нас завершился сезон, но здорово, что в России так долго лежит снег и проводятся соревнования на высоком уровне», – сказала Лещенко.

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