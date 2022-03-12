Кристина Резцова: «Инстаграм заблокируют – да слава богу. Я там теряю много времени, лучше бы погулять сходила с мужем лишний раз»

Российская биатлонистка Кристина Резцова поделилась мнением о блокировке инстаграма в России, а также о подготовке к следующему сезону внутри страны.
– Instagram блокируют. Переживете?
– Знаете чего? Да слава богу, если это заблокируют. Потому что я там зависаю очень долго и теряю много времени. Лучше бы погулять сходила с мужем лишний раз!
– А вот было бы у вас несколько сотен подписчиков, потеряй сейчас рекламу, по-другому рассуждали бы.
– Не в деньгах счастье. Не в этом суть. Я получаю удовольствие от того, что занимаюсь любимым делом. Вот это – важно.
– Если разорвут контракт фирмачи, как с Большуновым, это будет настоящей проблемой?
– Пока мне, тьфу-тьфу, ничего не писали.
– С Виталием Норицыным на связи?
– Конечно. Он писал мне план и на эти соревнования. И дальше будет. У нас все стабильно. Надеюсь, его выпустят к нам в Россию.
– Подготовка к следующему сезону, к слову, теперь, скорее всего, будет строго внутри страны. Без тех же глетчеров тяжко будет?
– Я в этом сезоне не была на глетчере – это повлияло? Конечно, за рубежом есть классные места, в которых хотелось бы бывать. Но вот у меня прошлым летом такой возможности не было. И я как-то подготовилась.
Поэтому хочу сказать, что при должной мотивации в России можно подготовиться очень сильно, – сказала Резцова.
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