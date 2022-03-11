Кубок IBU. Гонка преследования. Бьонтегорд стартует первым, Гросс – 2-м, Хорн – 3-м

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12 марта на этапе Кубка IBU в Риднау пройдет мужская гонка преследования. 

Сборная России не участвует в соревнованиях.

Кубок IBU по биатлону

8-й этап

Риднау, Италия

Мужчины

Гонка преследования 

Начало – 15:00 по московскому времени. 

1. Эрленд Бьонтегорд (Норвегия) 

2. Марко Гросс (Германия) – 11,0

3. Филипп Хорн (Германия) – 15,4 

4. Томаш Якела (Польша) – 19,0 

5. Харальд Ойгард (Норвегия) – 23,2

6. Петтер Остберг Бьорн (Норвегия) – 31,6

7. Сверре Дален Аспенес (Норвегия) – 38,9

8. Эмильен Клод (Франция) – 40,4

9. Серафин Вистнер (Швейцария) – 43,9

10. Микеле Молинари (Италия) – 47,2 

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