Кубок IBU. Гонка преследования. Бьонтегорд стартует первым, Гросс – 2-м, Хорн – 3-м

12 марта на этапе Кубка IBU в Риднау пройдет мужская гонка преследования.
Сборная России не участвует в соревнованиях.
Кубок IBU по биатлону
8-й этап
Риднау, Италия
Мужчины
Гонка преследования
Начало – 15:00 по московскому времени.
1. Эрленд Бьонтегорд (Норвегия)
2. Марко Гросс (Германия) – 11,0
3. Филипп Хорн (Германия) – 15,4
4. Томаш Якела (Польша) – 19,0
5. Харальд Ойгард (Норвегия) – 23,2
6. Петтер Остберг Бьорн (Норвегия) – 31,6
7. Сверре Дален Аспенес (Норвегия) – 38,9
8. Эмильен Клод (Франция) – 40,4
9. Серафин Вистнер (Швейцария) – 43,9
10. Микеле Молинари (Италия) – 47,2