Миронова о критике в соцсетях: «Не смотрю комментарии. Так что попытки тщетны»

Российская биатлонистка Светлана Миронова после выступления в эстафете на Олимпиаде в Пекине рассказала о своем отношении к критике в соцсетях.

Сегодня Миронова бежала третий этап гонки и после стрельбы стоя, к которой она подходила лидером, зашла на штрафной круг. Сборная России в итоге финишировала второй.

– Не смотрю комментарии, у меня нет уведомлений. Так что их (критиков) попытки тщетны. Личные гонки были провальными.

Очень счастлива, что в эстафете у нас получилось выиграть медаль. Спасибо всей команде.

– С чем можно сравнить нервозность в момент, когда заряжаете дополнительный патрон?

– Я пыталась собраться. Когда ты заряжаешь дополнительные патроны, начинается перевосстановление, и тебя начинает просто трясти.

Очень сложно останавливать винтовку. Такое у меня было на одном из чемпионатов мира, – сказала Миронова

Серебро биатлонисток – иррациональная радость: у команды слишком хаотичный сезон, даже тренер объявил об уходе сразу после эстафеты