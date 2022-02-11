Норицын о проблемах Резцовой со стрельбой: «В некоторых гонках ей очень мешали эмоции. Иногда она сама себе создавала высокое напряжение на круге»

Тренер сборной Болгарии по биатлону , работающий с российской биатлонисткой , рассказал о стрелковых тренировках спортсменки.

– Насколько для вас было проблемой, что вы не видели ее на стрельбе?

– Я мог только писать план и смотреть постфактум. Стрельба – это в принципе очная работа, по-другому никак: ты видишь ошибку и указываешь спортсмену, чтобы он исправил. А если тебя на тренировке нет, то могут помочь только люди, которые присутствуют на сборе. Все это удлиняет реакцию.

Допустим, Кристина сделала что-то неправильно (я не буду приводить пример). Только после тренировки мы могли это обсудить – и она что-то меняла только к следующей. То есть в ходе одной тренировки ничего не поправить. Но у Кристины достаточно высокий стрелковый уровень, особенно в тренировочной деятельности – она работает очень хорошо. У нее высокий процент в тренировках держится давно, еще с тех времен, когда мы работали в команде с Пашей Ланцовым. В тот год она серьезно добавила.

В некоторых гонках по сезону ей очень мешали эмоции, не всегда получалось успокоиться, переключиться. Плюс иногда она сама себе создавала очень высокое напряжение на круге – именно по вегетативной системе. Приходит на рубеж – и видно, что она уже загружена. А раз загружена, то и ритм стрельбы не должен быть таким, который она использует обычно, независимо от подхода на рубеж.

Мне вспоминается преследование в Хохфильцене, где тяжелый подход, в подъем. У Кристины был очень быстрый 4-й круг и попытка стрельнуть стоя за 20 секунд – в итоге 2 промаха. Она попробовала… Хотя, возможно, надо было пожертвовать первым выстрелом: больше провентилироваться и работать в своем ритме – предыдущая стойка в той гонке у Кристины получилась именно такой.

Я всегда говорю, что стрельба – это однообразие в выполнении выстрела: в зависимости от ситуации ищешь ритм в тренировках, потом переносишь это на соревнования. Все должно быть одинаково.

Не в том смысле, что ты в любой ситуации стреляешь в одинаковом ритме. Наоборот: у тебя есть несколько ритмов для разных условий в зависимости от загруза, напряжения, погоды. Как стрелял Фуркад? Если он, приходя на рубеж, чувствовал себя устойчиво, то работал быстро. Если он понимал, что цена выстрела другая или это индивидуальная гонка, или что-то не то с состоянием, то работал совершенно в другом режиме. Очень интересно, насколько он был лабилен в этом компоненте.

Кристина должна чувствовать, когда ей лучше начать стрельбу. Ритм между выстрелами можно немножко уменьшить – но опять же, только отталкиваясь от самочувствия, – сказал Норицын.

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