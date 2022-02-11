Норицын о работе с Резцовой: «Нашей задачей было выйти на стабильный уровень тренированности, чтобы Кристина могла показывать его от гонки к гонке. Это получилось»

Тренер сборной Болгарии по биатлону рассказал, как начал помогать в подготовке российской биатлонистке .

– Кристина обратилась весной – в апреле был первый звонок. Если честно, я не удивился нисколько, потому что во время беременности и после родов она выходила на связь, контакт у нас не терялся.

– Как отреагировали? Да, Кристина давно вам знакома, но сразу было понятно, что вас ждет только дистанционная работа.

– Я не вижу в этом больших проблем. Мы сработали как команда, здесь даже не надо разделять, кто какой вклад внес. Я знал, что с ней будет ездить муж Иван – и это значит, что мы могли спокойно общаться с ним по реализации всех планов.

В самой дистанционной работе нет ничего страшного. Да, педагогический контроль немного теряется, когда ты не видишь спортсмена; но мы очень много общались с Иваном (Анисимовым, мужем спортсменки – Sports.ru) – он передавал субъективные ощущения и наблюдения по тренировкам. Это облегчало жизнь. Я даже не выделю, с кем больше общался – с ним или с Кристиной. Чаще мы созванивались на троих, не было такого, чтобы кто-то от кого-то спрятался.

– Как начать эту подготовку чисто методически – не зная никаких показателей Кристины, тем более через пару месяцев после ее родов?

– У нее есть электронный дневник Polar – там я мог посмотреть, что она делала до этого. Плюс она примерно описала свое состояние. Мы сразу задали максимальную планку, план был написан с предельно допустимыми нагрузками именно для ее ситуации. С мая был достаточно большой объем – Кристина перебирала и не справлялась, так что мы делали корректировки.

– Почему пошли по максимуму с самого начала? Разве после родов не нужно заходить в подготовку аккуратнее?

– Дело в том, что она сразу делала нормальный объем – и нам можно было пробовать грузиться. Есть цифры, которые плюс-минус выполняет весь мир, и надо к ним стремиться – это основа.

Что касается влияния родов, то я не увидел у Кристины никаких изменений ни по биохимии, ни по общефизическому состоянию. Может, изменения есть на каком-то другом уровне, но те маркеры, которые всегда смотрим мы, остались прежними. Если говорить о результативности, то в последний год перед декретом у нее пробивались результаты: порой она показывала скорости в топ-10, топ-15, топ-20. Но уровень скакал, стабильности не хватало.

Нашей задачей на межсезонье было выйти на стабильный уровень тренированности, чтобы Кристина могла показывать его от гонки к гонке. Это получилось, – сказал Норицын.

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