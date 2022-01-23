Каминский об опасности заразиться COVID-19: «Самое опасное в самолете – туалет. Туда заходят многие люди, поэтому всем нам придется потерпеть во время полета»

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский заявил, что беспокоится по поводу перелета спортсменов на Олимпиаду в Китай из-за сложной эпидемиологической обстановки.

«Беспокоят больше всего тесты на коронавирус перед Пекином. Вот сейчас будем напрягаться в самолете до Москвы, надо провести профилактическую работу нам и докторам.

Все-таки это будет обычный рейс из Венеции в Москву. Дальше пойдут чартеры, там будет попроще. В Новогорске будет «пузырь» у нас, чтобы мы не общались с кем попало.

Самое опасное – это самолет. Есть подозрение, что Латыпов именно там заразился. Самое опасное в самом самолете – это туалет. Туда заходят многие люди, поэтому придется нам всем потерпеть во время полета. Там лететь три часа примерно.

Мы летим из Венеции 25 января в Москву, а в Пекин уже 26-го вечером», – сказал Каминский.

Зверский финиш Латыпова: за 2,5 км отыграл 24 секунды, растерзал француза и немца – у России серебро в эстафете!