IBU о том, как распределятся квоты на Олимпиаду-2022 в случае равенства очков между сборными: «Тот, кто занял больше первых мест, получает больше квот»

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В Международном союзе биатлонистов (IBU) рассказали, как распределяются квоты на Олимпийские игры в Пекине в случае равенства очков между двумя сборными.

Сейчас мужская сборная России по биатлону идет на пятом месте в квалификации Пекина-2022, отставая от третьего на 56 очков. Для того, чтобы получить максимальную квоту на Олимпиаду (6 человек в заявке), команде нужно попасть в топ-3 зачета.

Остались только две зачетные гонки – спринт и эстафета в Рупольдинге. 

«Квалификационная система для квоты НОК (Национального олимпийского комитета) основана на очках Кубка Наций и системе, где в случае равенства между НОК применяется один и тот же тай-брейк: тот, кто занял больше первых мест, получает больше квот.

Если все еще равные – кто выиграл больше вторых мест и так далее.

Конкретно это означает, что самые высокие баллы в национальном зачете, полученные за одно соревнование, считаются рангом 1, второе место – рангом 2 и так далее», – сообщили в IBU.

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