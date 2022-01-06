Эдуард Латыпов пропустит спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе из-за положительного теста на коронавирус

Российский биатлонист Эдуард Латыпов пропустит спринтерскую гонку на этапе Кубка мира в Оберхофе.
Сегодня стало известно, что один из тестов на коронавирус Латыпова дал положительный результат.
Позже спортсмен сдал дополнительный тест, результат которого пока неизвестен, однако на завтрашний спринт Латыпов не заявлен.
Из-за пропуска спринта биатлонист не попадет и в гонку преследования, которая пройдет 9 января.
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