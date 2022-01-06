Эдуард Латыпов пропустит спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе из-за положительного теста на коронавирус

Российский биатлонист пропустит спринтерскую гонку на этапе Кубка мира в .

Сегодня стало известно, что один из тестов на коронавирус Латыпова дал положительный результат.

Позже спортсмен сдал дополнительный тест, результат которого пока неизвестен, однако на завтрашний спринт Латыпов не заявлен.

Из-за пропуска спринта биатлонист не попадет и в гонку преследования, которая пройдет 9 января.

Латыпов – герой биатлона из деревни. Ему грозил дисквал за мельдоний – не было денег, и Эдик хотел продать корову