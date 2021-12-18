Эдуард Латыпов: «На финише включился, оступился. Видел, что летит нога Кристиансена – тоже ногу выкинул»

Российский биатлонист поделился эмоциями после серебра в гонке преследования на этапе Кубка мира в .

«Все отлично, суперский день. Я очень рад. Это круто быть на пьедестале в такой борьбе. Я получил удовольствие от этой гонки. Всем спасибо, было очень круто.

Последний выстрел? Надо было попасть просто. Я то ли замер как-то, все лишнее убрал из головы. Понял, что чуть-чуть зацелился. Но понял, что надо добить и все.

Очень много людей, большой шум, на последнем круге все подсказки на 90% не слышал. Видел, что создаю просвет. Но на развороте, где был пологий подъем, я понял, что Кристиансен близко. Он тяжелее меня и на спуске может догнать. Дальше моей задачей было отработать все участки дистанции, не сбавлять. Работал и работал.

На финише я понимал, что есть отрыв, но кто-то сзади есть. Включился, в конце оступился. Видел что нога летит Кристиансена, тоже ногу выкинул. Потом смотрел на табло – опередил я его или нет. Но все-таки получилось», – сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».