Глава органа по борьбе с допингом в биатлоне подтвердил факт дисквалификации Ольги Зайцевой

Бывшая российская биатлонистка дисквалифицирована на два года за нарушение антидопинговых правил. Срок отстранения отсчитывается с 24 сентября 2020 года.

Факт дисквалификации подтвердил глава Независимого органа по контролю за соблюдением правил в области управления, прозрачности и борьбы с допингом в биатлоне (BIU) Грег Маккенна.

Результаты, показанные Зайцевой с Олимпиады-2014 в Сочи и до завершения карьеры, аннулированы. Спортсменка должна вернуть все награды, медали и призовые, полученные в этот период карьеры.

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