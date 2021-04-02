Андрей Крючков: «Елисеев слишком быстро закисает. Функциональные возможности можно развивать до бесконечности, но так и не решить проблему»

Тренер и заместитель главы аналитического управления ЦСП Андрей Крючков поделился мнением о западении скорости на последнем круге у российского биатлониста .

«За Матвеем я смотрю не один год, он был уже в 2015-м у Касперовича с Падиным. С тех пор попадал под разные методики, прошел через хороших специалистов, подвергался нагрузкам – но проблема оставалась.

Ему не хватает аэробной составляющей, именно скелетных мышц – слишком быстро закисает. Я смотрю на это в первую очередь с позиции биомеханики и ищу, как можно экономить мышечные усилия и снизить нагрузку на аэробный компонент скелетных мышц.

Я вижу по видеоанализу, что меняет Матвей в биомеханике, когда устает на трассе. Раскрывать не буду – это внутренняя кухня, но понимание пришло.

Многие рассматривают чистую функцию в отрыве от того движения, в котором она происходит.

Мой подход: понять, что происходит внутри движения, и уже от движения раскрутить то, что может лимитировать. Вы говорите: давайте поднимать функцию, чтобы не умирал. Так у пловца отличная функция, давайте его на лыжи поставим вместо Матвея? Но он не побежит на лыжах, потому что у него сила мышц заточена под другие движения, с другим режимом мышечной работы.

Функциональные возможности организма можно пытаться развивать до бесконечности, но так и не решить проблему. А можно пойти по пути экономии движений. Но это не просто желание тренера – захочет ли спортсмен? Воспримет ли он эту идею?

Хованцев решал проблему финишного круга у Елисеева как-то по-своему. Каминскому мы отсылаем материалы видеоанализа, указываем на определенные нюансы в изменении техники Матвея на фоне утомления, но работать с этим спортсменом Юрию Михайловичу было сложно, так как спортсмен находился на самоподготовке. Сейчас он в команде – посмотрим. Я не обещаю, что сразу все исправится, но идеи есть», – сказал Крючков.

Почему лыжники побеждают, а в биатлоне столько проблем? Познавательное интервью с главным аналитиком нашего спорта