Зигфрид Мазе: «Разозлился, потому что Васильев лжет. Никто в мужской сборной Норвегии не пользуется терапевтическими исключениями»

Тренер мужской сборной Норвегии по биатлону прокомментировал слова двукратного олимпийского чемпиона о терапевтических исключениях норвежских спортсменов.

Ранее Васильев заявил, что норвежцы, вероятно, применяют по ТИ не только лекарства от астмы, но и другие запрещенные препараты. Мазе ответил: «Мистер Васильев, когда ты родом из страны, прошлое которой было таким, каким оно было, лучшее, что можно сделать, – заткнуться». После чего Васильев предположил, что тренеру норвежцев есть что скрывать.

– Это было на первых полосах во Франции и в Норвегии. Писали, что мистер Васильев утверждает, что невозможно, чтобы был так хорош в первый год на Кубке мира без помощи медицины.

Он сказал также, что мы используем терапевтические исключения для лечения астмы. Это неправда. Никто в моей команде не использует препараты от астмы. Раньше у нас был один такой биатлонист – Хенрик Л’Абе Лунн.

Сейчас никто не принимает медикаменты от астмы или пользуется другими терапевтическими исключениями. Поэтому я не знаю, как он может такое заявлять. Тем самым он говорит, что моя работа – дерьмо, так как мы используем какие-то препараты. Я не мог поверить, когда это услышал.

– Давайте еще раз проговорим один момент. Кроме Л’Абе Лунна, в норвежской команде при вас ни у кого не было терапевтических исключений?

– Все верно. Вообще ни у одного спортсмена.

– Вы всегда казались мне спокойным и вежливым человеком. Слово «заткнуться» в инстаграме показалось слишком грубым для вас.

– Да, потому что я воспринял его слова как атаку на меня. Мы с вами знакомы. Вы знаете, что я никогда не говорил ничего плохого про Россию. Даже когда мои спортсмены это делали, я им объяснял: «Не надо».

Впервые я столкнулся с прямой атакой на меня. Я уважал мистера Васильева до тех пор, как он не сказал эти вещи. Мистер Васильев хорошо известен в России и в мире биатлона. К его голосу прислушиваются.

Я разозлился, потому что он лжет, говорит о том, чего не знает. Я никогда так не реагировал, потому в моей практике раньше не было подобных случаев.

Я тоже получил много звонков от норвежских СМИ, но не ответил им. Потому что не хотел делать это больше, чем оно есть на самом деле. Но потом узнал, что мистер Васильев высказался после моих слов в инстаграме.

Он сказал, что Наполеон пришел в Россию и плохо закончил, что не стоит атаковать Россию. Но на самом деле я атаковал не Россию. Я атаковал его. В этом разница. Чтобы все объяснить, я и попросил вас мне позвонить. Я не хочу позволять ему говорить вещи, с которыми я не согласен, – сказал Мазе.

Россия обвиняет норвежцев в узаконенном допинге (через ТИ) – не только средства от астмы, но и стероиды. Разбираемся, есть ли тут обман