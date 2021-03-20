Светлана Миронова: «Тренировок с Волковым по ходу сезона не было, только в летней подготовке. У нас тренер – человек, который помогает пристреляться»

Российская биатлонистка рассказала о причинах проблем со стрельбой в этом сезоне.

«Тренировки с Алексеем Волковым? По ходу сезона не было, только в летней подготовке. По сезону все больше сами по себе, все, наверное, имеют опыт, как нужно работать в сезоне. И чувствую, что нужно добавить, что убавить. У нас тренер по стрельбе – это человек, который помогает пристреляться.

Мне интересно наблюдать за норвежцами. На пристрелке тренеры всегда им подсказывают что-то базово: смотри в диоптр, по свету, пальцем работай. У нас этого нет. Промазал – ну ладно, промазал.

Стрельба испортилась, это связано с состоянием. Где-то не хватает концентрации, организм отдает последние ресурсы, мы выжимаем из себя все.

Нужно рационально выстраивать подготовку, искать средства, которые подходят. Даже силовая работа может одному подходить, другому нет. Важно, чтобы тренеров не меняли каждый сезон. Так копится информация, и тренеры могут понимать, как работа подходит спортсменам.

Мне бы хотелось в максимально комфортной для себя обстановке, чтобы все было слаженно в команде и чтобы каждый член команды был как единый механизм и дополнял друг друга. Чтобы тренер по стрельбе был грамотный, с опытом, чтобы мог видеть ошибки со стороны», – сказала Миронова в эфире «Матч ТВ».

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