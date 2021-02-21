Американская биатлонистка Клэр Игэн: «Люди имеют право осуждать Логинова за употребление ЭПО. Александр обрек себя на это, когда сделал такой выбор»

Американская биатлонистка Клэр Игэн поделилась мнением о россиянине Александре Логинове.

— Как вы относитесь к Александру Логинову? Поддерживаете Мартена Фуркада, который раньше остро высказывался в отношении него и даже отказывался жать руку на пьедестале?

— Правила таковы, что после дисквалификации вы имеете полное право вернуться и снова выступать. Если будет возможность, я без проблем поздравлю Александра лично с хорошим результатом. Но при этом другие люди имеют право осуждать его за употребление ЭПО. Александр обрек себя на это, когда сделал такой выбор. Теперь ему с этим жить.

— Вы бы хотели, чтобы он когда-нибудь объяснил свой выбор? Например, комиссии спортсменов IBU. Возможно, тогда бы вы лучше его поняли.

— Лично мне это было бы безумно интересно. Почему люди принимают такое решение — использовать допинг, что ими движет? Об этом порой говорят спортсмены из других стран, но никогда — из России. Я никогда не слышала, чтобы кто-то из россиян публично осудил своих товарищей по команде, которые принимали допинг.

— А вы бы осудили? Вот вы много лет ездите вместе по этапам Кубка мира, живете в одних гостиницах, а потом раз — и начинаете поливать человека грязью в СМИ?

— Если бы я узнала, что кто-то из нашей команды принимает допинг, я бы больше никогда с этим человеком не разговаривала. Сто процентов. Это тяжело, и я понимаю, что по-человечески у каждого есть право на ошибку. И допингер — это не монстр, возможно, у него были какие-то свои причины поступить именно так.

Прощение, дружба — это правильно. Но с точки зрения спорта такой человек навсегда бы потерял доверие и уже не смог бы вернуться в нашу команду, – сказала Игэн.