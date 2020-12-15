Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский сдал положительный тест на коронавирус

Корреспондент сообщил, что главный тренер сборной России по биатлону сдал положительный тест на коронавирус накануне этапа Кубка мира в Оберхофе.

Ранее сообщалось, что в команде выявлен один случай заражения коронавирусом.

«Положительный тест сдал главный тренер нашей команды Валерий Николаевич Польховский. Тут же он был изолирован в своем номере. Поскольку в Оберхоф все летели из разных мест, и долго он ни с кем плотно не контактировал, кроме него, никто ограничительным мерам подвергнут не был.

Польховский сразу же назначил исполняющим обязанности главного тренера», – сказал Трифанов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Этапы Кубка мира в Оберхофе пройдут с 8 по 10 января и с 13 по 17 января.