Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский сдал положительный тест на коронавирус

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Корреспондент «Матч ТВ» Илья Трифанов сообщил, что главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский сдал положительный тест на коронавирус накануне этапа Кубка мира в Оберхофе.

Ранее сообщалось, что в команде выявлен один случай заражения коронавирусом.

«Положительный тест сдал главный тренер нашей команды Валерий Николаевич Польховский. Тут же он был изолирован в своем номере. Поскольку в Оберхоф все летели из разных мест, и долго он ни с кем плотно не контактировал, кроме него, никто ограничительным мерам подвергнут не был.

Польховский сразу же назначил Алексея Волкова исполняющим обязанности главного тренера», – сказал Трифанов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Этапы Кубка мира в Оберхофе пройдут с 8 по 10 января и с 13 по 17 января.

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