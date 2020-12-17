Польховский о результатах сборной: «Видимо, работа, которую сделала команда, недостаточна для достижения более высокого результата»

Главный тренер сборной России по биатлону оценил форму команды на первых этапах Кубка мира.

– У некоторых спортсменов сложилось мнение, что они будут разбегаться уже на этапах Кубка мира, набирать форму за счет первых гонок сезона. В этой части я принципиально не согласен – мировой биатлон давно ушел от такой практики, а мы, к сожалению, все еще мыслим так, стараемся следовать…

Соответственно, нам не хватило подводящей, развивающей работы до сезона. Объемы делали – не сидели на печке, но скоростной работы было недостаточно. Период вкатывания – между летним чемпионатом России (конец сентября) и до зимы – нас подвел. Где-то здесь мы ошиблись. Видимо, работа, которую сделала команда, не достаточна для достижения более высокого результата.

– Если совсем просто, команда недобрала или перебрала?

В целом, команда не перегружена – это однозначно. Отдельные люди – да. На мой взгляд, Латыпов работает слишком усердно и перебирает. По Халили я точно понимаю, что причина – в перезагрузе. Но мы его точно не будем бросать, надо разговаривать с ним и его тренером, делать коррекцию – так продолжаться не может. Потерять такого парня мы не имеем права.

А, например, далек от перезагрузки. То есть у всех разные ситуации.

– Прошлые сезоны команда специально начинала на разгоне – и сразу была в порядке. Сейчас от такой тактики отказались?

– Да, тренеры заранее рассчитывали на работу вдолгую по сезону, без форсирования. Разгона к декабрю мы точно не хотели и не планировали, – рассказал Польховский.

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