Бабиков и Гараничев не смогут сдать повторные тесты на коронавирус раньше 1 и 5 декабря. До этого срока они будут изолированы

Главный тренер сборной России по биатлону рассказал о ситуации с коронавирусом в команде.

Сборная России выступит на первом этапе Кубка мира без , который сдал положительный тест на , и , который жил с ним в одной комнате.

– Шеф мужской команды недоволен, что IBU не спешит брать у Бабикова повторный тест – почему?

– Таковы правила в Финляндии. Согласно рекомендации финского минздрава, есть сроки для новых тестов: у Бабикова – 1 декабря, у Гараничева – 5 декабря. Финны определяют это по каким-то своим наблюдениям.



– При этом у Гараничева ни одного положительного теста.

– Ни одного, даже сегодня он сдал отрицательный. Его отстранили только потому, что он жил в одной комнате с Бабиковым. Нам сложно все это понять, но такие правила в Финляндии. Думаю, вопросы со стороны СБР будут – постараемся что-то предпринять.

– 5 декабря – это уже следующая суббота, второй этап. То есть до этого срока Гараничев точно не побежит гонки?

– Мало того, что не побежит – он еще и будет изолирован и не сможет тренироваться. Очень жаль, Евгений в этом году проделал много работы, выиграл контрольный спринт, находится в хорошем состоянии. Но так получилось...

– СБР может провести тест Бабикова до 1 декабря за свои деньги и, если он отрицательный, добиться допуска на гонки?

– По финскому законодательству – нет. Но мы попытаемся, чтобы нам хотя бы разъяснили более детально, почему, что и как. Постараемся ускорить тест прежде всего Бабикова. Бывают погрешности, исключения – надеемся на это: если следующий тест у Антона отрицательный, то наступит ясность и по Гараничеву.

– Команду еще ждут тесты 27 и 28 ноября?

– Да, это плановое тестирование – IBU заранее их декларировал. На этапе Кубка мира каждый из нас должен сдать по 4 теста.

– Сейчас с изоляции сняты все, кроме Бабикова и Гараничева?

– Кроме них, врачей и массажиста. Все свободно передвигаются по гостинице, идем ужинать в ресторан, – сказал Польховский.

Ковид-вспышка в нашем биатлоне: Бабикова и Гараничева сняли с гонок, закрыли в комнате – а когда выпустят?