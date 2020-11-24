Бабиков и Гараничев не смогут сдать повторные тесты на коронавирус раньше 1 и 5 декабря. До этого срока они будут изолированы

Теги Валерий Польховский Кубок мира по биатлону сборная России Юрий Каминский Евгений Гараничев Антон Бабиков коронавирус Биатлон

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский рассказал о ситуации с коронавирусом в команде.

Сборная России выступит на первом этапе Кубка мира без Антона Бабикова, который сдал положительный тест на COVID-19, и Евгения Гараничева, который жил с ним в одной комнате.

– Шеф мужской команды Юрий Каминский недоволен, что IBU не спешит брать у Бабикова повторный тест – почему?

– Таковы правила в Финляндии. Согласно рекомендации финского минздрава, есть сроки для новых тестов: у Бабикова – 1 декабря, у Гараничева – 5 декабря. Финны определяют это по каким-то своим наблюдениям.

– При этом у Гараничева ни одного положительного теста.

– Ни одного, даже сегодня он сдал отрицательный. Его отстранили только потому, что он жил в одной комнате с Бабиковым. Нам сложно все это понять, но такие правила в Финляндии. Думаю, вопросы со стороны СБР будут – постараемся что-то предпринять.

– 5 декабря – это уже следующая суббота, второй этап. То есть до этого срока Гараничев точно не побежит гонки?

– Мало того, что не побежит – он еще и будет изолирован и не сможет тренироваться. Очень жаль, Евгений в этом году проделал много работы, выиграл контрольный спринт, находится в хорошем состоянии. Но так получилось...

– СБР может провести тест Бабикова до 1 декабря за свои деньги и, если он отрицательный, добиться допуска на гонки?

– По финскому законодательству – нет. Но мы попытаемся, чтобы нам хотя бы разъяснили более детально, почему, что и как. Постараемся ускорить тест прежде всего Бабикова. Бывают погрешности, исключения – надеемся на это: если следующий тест у Антона отрицательный, то наступит ясность и по Гараничеву.

– Команду еще ждут тесты 27 и 28 ноября?

– Да, это плановое тестирование – IBU заранее их декларировал. На этапе Кубка мира каждый из нас должен сдать по 4 теста.

– Сейчас с изоляции сняты все, кроме Бабикова и Гараничева?

– Кроме них, врачей и массажиста. Все свободно передвигаются по гостинице, идем ужинать в ресторан, – сказал Польховский.

Ковид-вспышка в нашем биатлоне: Бабикова и Гараничева сняли с гонок, закрыли в комнате – а когда выпустят?

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