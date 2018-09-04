Устюгов о лишении золота Сочи-2014: «В Минспорта сняли с нас все доплаты, которые получают победители Игр. Мне кажется, это оскорбление»

Бывший российский биатлонист рассказал о том, как в России отреагировали на его дисквалификацию за допинг.

Устюгова лишили эстафетного золота Сочи-2014 и дисквалифицировали на два года за использование оксандролона. Решение вынесено на основании данных из Московской антидопинговой лаборатории.

Вместе с Устюговым медалей лишились , и .

«После того как началась самая первая панель, там заявили, что у меня, якобы, нашли определенные вещества и нашу эстафетную четверку могут лишить медалей. Тогда почти во всех СМИ стали писать, что мы больше не олимпийские чемпионы Сочи-2014.

В Минспорта сняли с нас все доплаты, которые получают победители Игр. Мне кажется, это оскорбление. Еще не было суда, который закроет вопрос и определит, кто олимпийский чемпион, а кто нет. А нас уже всего лишили.

Скажите, как можно обвинять человека, который еще не прошел все судебные инстанции? Это как минимум не патриотично, и очень похоже на самопиар отдельных личностей. Если ты живешь в России и болеешь за свою отчизну, зачем делаешь скоропостижные выводы до решения CAS?

Защищать себя в судах очень дорого. Для доказательств и экспертиз, на работу адвокатов уже потрачены сотни тысяч долларов. Обычный спортсмен не может в одиночку бороться с бездушной системой без очень серьезной материальной поддержки. У нас давно отобрали презумпцию невиновности. Тем не менее, я борюсь за свое честное имя, потому что у меня есть друзья, которые помогают мне финансово...

От государства никакой помощи, к сожалению, не получил. Вообще, готовясь к суду мне пришлось вникнуть в весь процесс падения российского спорта. WADA и МОК создали систему, при которой в случае ошибки защититься почти невозможно», – сказал Устюгов.

Допинг-крах в биатлоне: Устюгова и Слепцову забанили, Россия потеряла золото эстафеты в Сочи-2014 и первое место в зачете

Слепцову и Устюгова поймали на пробах из 2013-го. Правило с перепроверками злило Россию, еще когда спортом рулил Мутко