Организаторы сократили длину круга в спринте Оберхофа из-за ливня. Между стрельбами спортсмены пробегут два круга по 2,5 км

Организаторы этапа Кубка мира по биатлону изменили раскладку по расстояниям до и после стрельб в мужском спринте.

Причиной этому стал сильный ливень в Оберхофе, из-за которого к гонке была подготовлена только часть трассы.

Теперь биатлонисты пробегут гонку по такому маршруту: 2,5 км – стрельба лежа – 2,5 км – 2,5 км – стрельба стоя – 2,5 км.

Обычная длина круга в спринтерской гонке составляет 3,3 км.

начнется в 16:30 по московскому времени.

