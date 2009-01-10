Кубок мира. Спринт. Логинов стартует 11-м, Елисеев – 15-м, Гараничев – 29-м, Поршнев – 49-м

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Сегодня на этапе Кубка мира в Оберхофе пройдет мужской спринт. Россию представят Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Никита Поршнев, Эдуард Латыпов и Карим Халили. 

Дата проведения
10 января, 16.30
Онлайн гонки

Оберхоф, Германия. Спринт

Стартовый лист

1  Симон Эдер
2  Андрей Расторгуев
3  Йоханнес Дале
4  Феликс Лейтнер
5  Лукас Хофер
6  Эрленд Овренг Бьонтегорд
7  Себастьян Самуэльссон
8  Владимир Илиев
9  Сергей Бочарников
10  Артем Прима
11  Александр Логинов
12  Арнд Пайффер
13  Михал Крчмарж
14  Мартен Фуркад
15  Матвей Елисеев
16  Доминик Виндиш
17  Кентен Фийон-Майе
18  Йоханнес Кюн
19  Тимофей Лапшин
20  Яков Фак
21  Скотт Гоу
22  Шон Доэрти
23  Беньямин Вегер
24  Фанмин Чэн
25  Витаутас Строля
26  Юлиан Эберхард
27  Тарьей Бо
28  Бенедикт Долль
29  Евгений Гараничев
30  Мартин Понсилуома
31  Теро Сеппяля
32  Симон Дестье
33  Флоран Клод
34  Марио Дольдер
35  Якуб Штвртецки
36  Филипп Хорн
37  Тьерри Ланже
38  Ондржей Моравец
39  Ветле Шостад Кристиансен
40  Эмильен Жакелен
41  Йеспер Нелин
42  Томас Бормолини
43  Фабьен Клод
44  Клемен Бауэр
45  Серафин Вистнер
46  Антон Дудченко
47  Лейф Нордгрин
48  Антонин Гигонна
49  Никита Поршнев
50  Красимир Анев
51  Тобиас Эберхард
52  Роман Елетнов
53  Владислав Витенко
54  Пеппе Фемлинг
55  Антон Синапов
56  Александр Патриюк
57  Роман Еремин
58  Лукаш Журек
59  Симон Шемп
60  Карсен Кэмпбелл
61  Тьерри Шеналь
62  Сергей Семенов
63  Рене Захна
64  Кароль Домбровски
65  Артем Тищенко
66  Дамир Растич
67  Сангреа Ким
68  Ларс Хельге Биркеланд
69  Косуке Озаки
70  Михал Шлезингр
71  Пол Шоммер
72  Йоша Буркхальтер
73  Эдуард Латыпов
74  Шимон Бартко
75  Антон Смольский
76  Гжегож Гузик
77  Кристиан Гоу
78  Калев Эрмитс
79  Микито Татидзаки
80  Георге Бута
81  Рок Трсан
82  Харальд Леммерер
83  Синюань Янь
84  Мартин Отченаш
85  Туомас Харьюла
86  Апостолос Ангелис
87  Жереми Финелю
88  Джейк Браун
89  Михал Шима
90  Лукас Фрацшер
91  Мэттью Страм
92  Максим Воробей
93  Андржей Нендза-Кубинец
94  Турстейн Стенерсен
95  Миха Довжан
96  Богдан Цымбал
97  Саверио Дзини
98  Райдо Ранкель
99  Линас Банис
100  Томаш Хасилла
101  Томаш Крупчик
102  Александр Андерсен
103  Антон Пантов
104  Корнел Пукьяну
105  Карим Халили
106  Давид Коматц
107  Казуки Баишо
108  Кристо Сиймер
109  Димитар Герджиков
110  Якко Олави Ранта
111  Роберт Слотинс

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