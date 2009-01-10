Кубок мира. Спринт. Логинов стартует 11-м, Елисеев – 15-м, Гараничев – 29-м, Поршнев – 49-м

Сегодня на этапе Кубка мира в Оберхофе пройдет мужской спринт. Россию представят Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Никита Поршнев, Эдуард Латыпов и Карим Халили.
- Дата проведения
- 10 января, 16.30
Сегодня на этапе Кубка мира в Оберхофе пройдет мужской спринт. Россию представят Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Никита Поршнев, Эдуард Латыпов и Карим Халили.
|1
|Симон Эдер
|2
|Андрей Расторгуев
|3
|Йоханнес Дале
|4
|Феликс Лейтнер
|5
|Лукас Хофер
|6
|Эрленд Овренг Бьонтегорд
|7
|Себастьян Самуэльссон
|8
|Владимир Илиев
|9
|Сергей Бочарников
|10
|Артем Прима
|11
|Александр Логинов
|12
|Арнд Пайффер
|13
|Михал Крчмарж
|14
|Мартен Фуркад
|15
|Матвей Елисеев
|16
|Доминик Виндиш
|17
|Кентен Фийон-Майе
|18
|Йоханнес Кюн
|19
|Тимофей Лапшин
|20
|Яков Фак
|21
|Скотт Гоу
|22
|Шон Доэрти
|23
|Беньямин Вегер
|24
|Фанмин Чэн
|25
|Витаутас Строля
|26
|Юлиан Эберхард
|27
|Тарьей Бо
|28
|Бенедикт Долль
|29
|Евгений Гараничев
|30
|Мартин Понсилуома
|31
|Теро Сеппяля
|32
|Симон Дестье
|33
|Флоран Клод
|34
|Марио Дольдер
|35
|Якуб Штвртецки
|36
|Филипп Хорн
|37
|Тьерри Ланже
|38
|Ондржей Моравец
|39
|Ветле Шостад Кристиансен
|40
|Эмильен Жакелен
|41
|Йеспер Нелин
|42
|Томас Бормолини
|43
|Фабьен Клод
|44
|Клемен Бауэр
|45
|Серафин Вистнер
|46
|Антон Дудченко
|47
|Лейф Нордгрин
|48
|Антонин Гигонна
|49
|Никита Поршнев
|50
|Красимир Анев
|51
|Тобиас Эберхард
|52
|Роман Елетнов
|53
|Владислав Витенко
|54
|Пеппе Фемлинг
|55
|Антон Синапов
|56
|Александр Патриюк
|57
|Роман Еремин
|58
|Лукаш Журек
|59
|Симон Шемп
|60
|Карсен Кэмпбелл
|61
|Тьерри Шеналь
|62
|Сергей Семенов
|63
|Рене Захна
|64
|Кароль Домбровски
|65
|Артем Тищенко
|66
|Дамир Растич
|67
|Сангреа Ким
|68
|Ларс Хельге Биркеланд
|69
|Косуке Озаки
|70
|Михал Шлезингр
|71
|Пол Шоммер
|72
|Йоша Буркхальтер
|73
|Эдуард Латыпов
|74
|Шимон Бартко
|75
|Антон Смольский
|76
|Гжегож Гузик
|77
|Кристиан Гоу
|78
|Калев Эрмитс
|79
|Микито Татидзаки
|80
|Георге Бута
|81
|Рок Трсан
|82
|Харальд Леммерер
|83
|Синюань Янь
|84
|Мартин Отченаш
|85
|Туомас Харьюла
|86
|Апостолос Ангелис
|87
|Жереми Финелю
|88
|Джейк Браун
|89
|Михал Шима
|90
|Лукас Фрацшер
|91
|Мэттью Страм
|92
|Максим Воробей
|93
|Андржей Нендза-Кубинец
|94
|Турстейн Стенерсен
|95
|Миха Довжан
|96
|Богдан Цымбал
|97
|Саверио Дзини
|98
|Райдо Ранкель
|99
|Линас Банис
|100
|Томаш Хасилла
|101
|Томаш Крупчик
|102
|Александр Андерсен
|103
|Антон Пантов
|104
|Корнел Пукьяну
|105
|Карим Халили
|106
|Давид Коматц
|107
|Казуки Баишо
|108
|Кристо Сиймер
|109
|Димитар Герджиков
|110
|Якко Олави Ранта
|111
|Роберт Слотинс