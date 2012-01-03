Вице-президент WADA настаивает срочно принять решение по РУСАДА в формате телеконференции

Вице-президент Всемирного антидопингового агентства (WADА) Линда Хеллеланд призвала организацию срочно принять решение по в формате телеконференции.

Российская сторона должна была до 31 декабря предоставить экспертам все необходимые данные из московской антидопинговой лаборатории, однако этого сделано не было.

Заседание комитета по соответствию WADA должно состоятся 14-15 января. На нем будет принято решение о возможном лишении РУСАДА статуса соответствия кодексу.

«Мы в WADA должны действовать немедленно. Я настаиваю на том, чтобы комитет по соответствию срочно провел заседание в формате телеконференции. Сражу же, как мы получим рекомендацию от комитета, мы тоже проведем заседание по телеконференции и примем решение», – рассказала Хеллеланд.

В случае, если РУСАДА вновь лишиться статуса соответствия, все российские спортсмены не смогут выступать на международных соревнованиях.