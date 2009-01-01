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    Глава USADA: «Никто не удивлен, что русские проигнорировали дедлайн предоставления доступа к московской лаборатории»

    Теги допинг сборная России сборная России жен USADA WADA РУСАДА Трэвис Тайгерт Биатлон

    Президент Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгерт призвал WADA объявить о несоответствии РУСАДА из-за ситуации с московской антидопинговой лабораторией.

    До 31 декабря 2018 года представители WADA должны были получить доступ к данным лаборатории. Это было одним из условий восстановления в правах РУСАДА.

    «Никто не удивлен, что дедлайн был проигнорирован, настало время, чтобы WADA перестало играть по правилам русских и немедленно объявило о несоответствии РУСАДА из-за несоблюдения установленных сроков», – сказал Тайгерт.

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