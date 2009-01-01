Глава USADA: «Никто не удивлен, что русские проигнорировали дедлайн предоставления доступа к московской лаборатории»

Президент Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгерт призвал объявить о несоответствии РУСАДА из-за ситуации с московской антидопинговой лабораторией.

До 31 декабря 2018 года представители WADA должны были получить доступ к данным лаборатории. Это было одним из условий восстановления в правах .

«Никто не удивлен, что дедлайн был проигнорирован, настало время, чтобы WADA перестало играть по правилам русских и немедленно объявило о несоответствии РУСАДА из-за несоблюдения установленных сроков», – сказал Тайгерт.