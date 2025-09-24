Владимир Прокофьев: «Новые налоги для букмекеров могут убить индустрию легального беттинга в России»

Беттинг-эксперт Спортса’’ Владимир Прокофьев оценил предложение Минфина ввести два новых налога для букмекеров.

Минфин направил в Правительство законопроект, предлагающий реформу налогообложения букмекеров: 5% налога на игорный бизнес с суммы принятых ставок и 25% налога на прибыль организаций.

«Очень странно, что такая инициатива выходит на следующий день после форума «Азартные игры: отчисления на спорт», где изначально планировалось, что государство, спорт и букмекеры два дня будут совместно решать, как вместе улучшать индустрию спорта, как ему помогать, поддерживать и так далее.

По факту мы увидели, что форум фактически потерял свое изначальное значение, то есть он больше не является площадкой, где решаются столь важные вопросы. Одни собираются на форуме и что-то обсуждают, выдвигают какие-то тезисы, а на следующий день Минфин просто выдает такую историю, которая может убить индустрию легального беттинга в России.

5% налога – если речь об обороте, то можно вообще все компании закрывать. Если речь о депозитах, что скорее всего так, то это приведет к росту [налогов] минимум в 3,5 раза от тех сумм, которые букмекеры платят сейчас.

Если сейчас букмекеры платят 2% на целевые отчисления, то к ним добавится налог 5%. Это полная катастрофа – вместо 2% станет 7%. Это суммарно, даже по итогам 2024 года, превысило бы 100 миллиардов рублей», – рассказал Прокофьев Ставкам на Спортсе’’.

У федераций в сотни и тысячи раз меньше денег от букмекеров. Из-за нового фонда: он работает, но не работает