Давыдов о запрете на прием ставок у должников: «Говорили сенаторам про выпадение налогов и отчислений. Ответили, что речь идет о жизнях и здоровье населения»

Директор Первой СРО букмекеров Олег Давыдов ответил на вопрос беттинг-эксперта Спортса’’ Владимира Прокофьева о регулировании беттинг-индустрии.

– Есть ли у законодателей понимание того, какие суммы будут потеряны российским спортом и государством, если закон о запрете на прием ставок у должников примут, и они пойдут играть в нелегальные онлайн-казино?

– Инициаторы этого законопроекта – два сенатора. Это не Минфин, и даже не Госдума. И когда ими проводились консультации с рынком, мы этот вопрос поднимали – и про неисполнимость, и про выпадение налогов и отчислений.

Получили ответ – «с учетом того, какое зло букмекерские конторы и как сильно они вредят здоровью людей, выпадение денег не так важно, потому что речь идет о жизнях и здоровье нашего населения». Примерно так сказал инициатор законопроекта.

Я думаю, что в процессе согласования органы более компетентные в этих вопросах – Минфин и ФНС – об этом напоминают. А учли они это или нет, мы узнаем, когда появятся финальные поправки, – цитирует Давыдова корреспондент Спортса’’.

У федераций в сотни и тысячи раз меньше денег от букмекеров. Из-за нового фонда: он работает, но не работает