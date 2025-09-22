В 2000 раз сократились отчисления букмекеров в адрес Союза биатлонистов России с момента создания РСФ во главе с Дегтяревым: «Есть разница – 80 млн или 43 тысячи?»

Виктор Майгуров заявил о резком сокращении финансирования Союза биатлонистов России от букмекеров.

«Спонсорских контрактов хватает только на федерацию и детский спорт. Поддержка в виде отчислений для нас жизненно важна. За второй квартал мы получили 43 тысячи рублей.

Есть разница – 80 миллионов или 43 тысячи?», – цитирует главу СБР корреспондент Спортса’’.

За первый квартал СБР получил 96 миллионов рублей в качестве отчислений от букмекеров. Таким образом, сумма отчислений сократилась более чем в 2000 раз.

По новым правилам ЕРАИ перечисляет отчисления федерациям и лигам только со ставок на российские соревнования, оставшиеся средства поступают в РСФ под руководством Михаила Дегтярева и распределяются на конкурсной основе.

Ранее букмекеры направляли целевые отчисления напрямую лигам и федерациям пропорционально объему ставок на конкретный вид спорта.