Андрей Кириленко: «95% проектов РФБ встали на паузу из-за отсутствия денег от букмекеров»

Андрей Кириленко сообщил о резком сокращении поступлений целевых отчислений от букмекеров.

«Целевые отчисления были очень серьезным бустом для тех проектов, которые мы делали. Мы рады бы оставить все проекты, но 95% проектов встали на паузу [из-за отсутствия денег от букмекеров], последние деньги мы получили в марте месяце», – цитирует Кириленко корреспондент Спортса’’.

После создания Российского спортивного фонда изменилась схема распределения целевых отчислений букмекеров.

Ранее букмекеры направляли целевые отчисления напрямую лигам и федерациям пропорционально объему ставок на определенный вид спорта. Теперь эти средства аккумулирует РСФ во главе с министром спорта Михаилом Дегтяревым. С 1 января 2026 года деньги из фонда будут перечислять в спортивные федерации и лиги согласно критериям Минспорта на конкурсной основе.