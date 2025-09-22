2,13 млн россиян делали ставки в августе. Более 400 тысяч человек сделали 50+ транзакций
Более 2 миллионов россиян делали ставки в августе 2025 года.
Согласно данным ЕЦУПИС, озвученным в рамках форума «Азартные игры: отчисления на спорт», в августе ставки в России делали 2,13 миллиона человек.
Отмечается, что 894 тысячи бетторов сделали до 5 транзакций (вводы и выводы средств с аккаунтов БК – Спортс’’).
Более 400 тысяч игроков сделали более 50 транзакций за август. Они обеспечивают 74,2% оборота букмекерских компаний, сообщает корреспондент Спортса’’ с форума АИС-2025.
Кто выиграет Лигу чемпионов?2028 голосов
Ливерпуль
ПСЖ
Барселона
Арсенал
Реал
Ман Сити
Кто-то другой
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Ставки на Спортсе’‘
