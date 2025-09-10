Боливия сенсационно победила Бразилию и вышла в стыки ЧМ-2026. На поражение бразильцев давали 4.13

Бразилия проиграла Боливии (0:1) в заключительном туре южноамериканского отбора к ЧМ-2026.

Боливия благодаря этой победе завершила квалификацию на седьмом месте и сыграет в стыковых матчах за выход на ЧМ-2026.

В прематче Бразилия котировалась фаворитом у букмекеров за 2.00. На победу хозяев можно было поставить за 4.13.

В стыках Боливия встретится с одной из сборных из другой конфедерации.