«Локомотив» забил 2+ гола во всех домашних матчах в этом сезоне. 1.53 – «Акрон» пропустит минимум дважды

«Локомотив» примет «Акрон» в рамках «Фонбет» Кубка России.

Московский клуб забил минимум два гола во всех домашних матчах в этом сезоне – 3:0 с «Сочи», 4:2 со «Спартаком», 2:0 с «Балтикой», 3:3 с «Ростовом».

Букмекеры дают коэффициент 1.53 на то, что «Акрон» пропустит минимум два гола.

Матч состоится 28 августа, начало – в 19:30 по московскому времени.