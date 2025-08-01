«Краснодар» 5 раз подряд обыграл «Динамо». 2.05 – продление тренда

«Краснодар» примет «Динамо» в 3-м туре чемпионата России.

Пять последних личных встреч завершились победами «быков». В последний раз «Динамо» обыгрывало «Краснодар» в 2022 году – 1:0 на выезде в 23-м туре РПЛ.

Кроме того, москвичи не забивают «южанам» на протяжении трех матчей. 3.30 – «Динамо» снова не забьет.

«Краснодар» котируется фаворитом встречи за 2.05. На ничью дают коэффициент 3.70, на победу гостей – 4.00.

Матч состоится 2 августа и начнется в 20:30 по московскому времени.

«Краснодар» и «Динамо» обыгрывают друг друга сериями. Чья очередь на этот раз?