«Рубин» не забивает «Зениту» 4 матча подряд. Букмекеры считают, что серия прервется

«Зенит» сыграет в гостях с «Рубином» в 2-м туре Мир РПЛ.

«Зенит» – явный фаворит с коэффициентом 1.70. На «Рубин» можно поставить за 5.70, на ничью – за 3.90.

Казанцы не забивают петербуржцам 4 матча подряд. Если серия продлится, сыграет коэффициент 2.10. На гол «Рубина» дают 1.70.

Также в 6 матчах подряд между этими командами сыграла ставка «обе забьют – нет». На это можно поставить за 1.80.

Игра пройдет 27 июля. Начало – в 20:00 мск.

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