«Зенит» станет самой результативной командой РПЛ, считают букмекеры. В прошлом сезоне больше всех забило «Динамо» (61)
«Зенит» забьет больше всего голов в новом сезоне РПЛ, считают букмекеры.
В прошлом сезоне лидером по результативности стало «Динамо» – москвичи забили 61 мяч. В топ-3 по голам также вошли «Краснодар» (59) и «Зенит» (58).
Клуб из Санкт-Петербурга котируется фаворитом в линии на наибольшее количество голов в сезоне-2025/26. Вторым идет «Динамо», третье место делят «Спартак» и «Краснодар».
Лучший клуб по результативности в РПЛ-2025/26:
1. «Зенит» – 1.90
2. «Динамо» – 4.00
3-4. «Спартак» – 5.00
3-4. «Краснодар» – 5.00
5. «Локомотив» – 10.00
6. ЦСКА – 15.00
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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