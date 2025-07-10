«ПСЖ» – подавляющий фаворит финала КЧМ против «Челси» у букмекеров

«ПСЖ» и «Челси» встретятся в финале клубного чемпионата мира.

Лондонцы обыграли в полуфинале «Флуминенсе» (2:0). Парижане уверенно прошли «Реал» (4:0), перед этим выбив в четвертьфинале «Баварию» (2:0).

«ПСЖ» котируется безоговорочным фаворитом финала КЧМ с коэффициентом 1.38 на итоговую победу. На успех «Челси» можно поставить за 3.20.

Букмекеры ожидают результативный финал – на тотал больше 2,5 дают коэффициент 1.62, на тотал меньше – 2.40.

Решающий матч состоится 13 июля, начало – в 22:00 по московскому времени.

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