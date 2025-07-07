20% – вероятность возвращения Месси в «Барселону» этим летом. Контракт с «Интер Майами» действует до конца года

Букмекеры оценили вероятность возвращения Лионеля Месси в «Барселону».

На переход 38-летнего аргентинца в каталонский клуб в летнее трансферное окно дают коэффициент 5.00, что соответствует вероятности в 20%.

На возвращение Лионеля в «Ньюэллс Олд Бойз» можно поставить за 7.00. Аргентинец начал заниматься в академии клуба в возрасте шести лет и выступал за молодежные команды, прежде чем в 13 лет переехать в Барселону.

Действующий контракт Месси с «Интер Майами» рассчитан до конца 2025 года. Сообщалось , что обе стороны настроены на продолжение сотрудничества и уже ведут соответствующую работу.

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