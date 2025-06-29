«Спартак» станет лучшим клубом Москвы в следующем сезоне РПЛ, считают букмекеры
Букмекеры открыли линию «Лучший клуб Москвы» по итогам Мир РПЛ-2025/26.
В прошлом сезоне лучшим клубом столицы стал ЦСКА, финишировавший на третьем месте после «Краснодара» и «Зенита».
Букмекеры считают, что в новом сезоне лучше всех из московских клубов выступит «Спартак». На это дают коэффициент 2.60. Далее идут «Динамо» (3.30), ЦСКА (4.00), «Локомотив» (8.00) и «Торпедо» (100.00).
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Опубликовала: Венера Кравченко
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