«Спартак» станет лучшим клубом Москвы в следующем сезоне РПЛ, считают букмекеры

Букмекеры открыли линию «Лучший клуб Москвы» по итогам Мир РПЛ-2025/26.

В прошлом сезоне лучшим клубом столицы стал ЦСКА, финишировавший на третьем месте после «Краснодара» и «Зенита».

Букмекеры считают, что в новом сезоне лучше всех из московских клубов выступит «Спартак». На это дают коэффициент 2.60. Далее идут «Динамо» (3.30), ЦСКА (4.00), «Локомотив» (8.00) и «Торпедо» (100.00).

Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис