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«Ювентус» – «Ман Сити»: на кого ставят бетторы БЕТСИТИ

26 июня в матче третьего тура клубного чемпионата мира встретятся «Ювентус» и «Манчестер Сити». Игра начнется в 22:00 мск.

Обе команды набрали по шесть очков и гарантировали себе участие в плей-офф. «Ювентус» возглавляет таблицу группы G, опережая «Сити» по количеству забитых мячей.

Команда, которая финиширует на втором месте в группе, рискует попасть в 1/8 финала на «Реал». «Ювентусу» для сохранения первой строчки достаточно ничьей в последнем туре. «Сити» нужно побеждать, чтобы обойти туринцев в итоговой таблице.

Соперники встречались в минувшем сезоне на общем этапе Лиги чемпионов. Итальянский клуб победил со счетом 2:0.

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Аналитики БЕТСИТИ считают фаворитом матча «Ман Сити». На победу команды Хосепа Гвардиолы предлагают кэф 1.90, на успех «Ювентуса» дают 4.40, ничья идет за 3.70.

Для тех, кто не считает разницу в силе команд настолько большой, хорошим вариантом для ставки смотрится непроигрыш туринцев за 1.96.  

На тотал больше 2.5 мячей можно поставить за 1.90, на тотал меньше 2.5 предлагают 1.96.

Вероятность обмена голами оценивается в 1.76, на противоположный исход «Обе забьют: нет» дают 2.06.

Игроки БЕТСИТИ разошлись во мнениях относительно фаворита матча. 37% от всех ставок на исход отдано на победу «Ман Сити», на «Ювентус» пришлось 30%, на ничью – 33%.

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