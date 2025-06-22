«Реал» забил 2+ гола в 6 из 7 последних матчей. 1.34 – подтвердит тренд в игре против «Пачуки» на КЧМ

«Реал» сыграет с «Пачукой» во 2-м туре чемпионата мира среди клубов.

«Реал» – явный фаворит с коэффициентом 1.34. На «Пачуку» можно поставить за 9.10, на ничью – за 6.10.

Мадридцы забили 2+ гола в 6 из 7 последних матчей. На их тотал больше 1,5 в игре с мексиканцами дают 1.34. Разгромная победа «Реала» оценивается в 3.00.

Матч пройдет 22 июня. Начало – в 22:00 мск.

Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис