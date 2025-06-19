«Реал» перестал быть главным претендентом на победу в КЧМ-2025. «ПСЖ» – фаворит турнира, «Сити» – 2-й у букмекеров
Букмекеры обновили котировки на итоги клубного чемпионата мира.
После завершения первого тура группового этапа фаворитом у букмекеров стал «ПСЖ» – на титул парижан дают коэффициент 3.50, хотя еще неделю назад они котировались вторыми за 5.50.
«Реал» опустился на третье место в списке претендентов на трофей с коэффициентом 7.00. Вторым у букмекеров стал «Ман Сити» – на успех англичан дают 5.50.
Победитель КЧМ-2025 по версии букмекеров:
1. «ПСЖ» – 3.50
2. «Манчестер Сити» – 5.50
3. «Реал» – 7.00
4. «Бавария» – 7.50
5. «Челси» – 12.00
6. «Интер» – 20.00
7. «Атлетико» – 27.00
8-10. «Боруссия» – 30.00
8-10. «Фламенго» – 30.00
8-10. «Ювентус» – 30.00
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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