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Шансы «Индианы» на камбэк с 2-3 в финале плей-офф НБА – не более 10%

«Индиана» проиграла «Оклахоме» (109:120) в 5-м матче финала плей-офф НБА.

«Тандер» ведут в решающей серии со счетом 3-2.

Букмекеры дают коэффициент 1.08 на то, что «Оклахома» станет чемпионом НБА. 1.52 – «Тандер» закроют серию уже в 6-м матче.

На титул «Индианы» дают коэффициент 7.90, что соответствует вероятности примерно в 10%. Зарубежные букмекеры оценивают шансы «Пэйсерс» в 6%. 2.70 – «Индиана» переведет серию в 7-й матч.

Шестой матч состоится 20 июня в Индианаполисе.

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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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