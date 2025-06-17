Шансы «Индианы» на камбэк с 2-3 в финале плей-офф НБА – не более 10%
«Индиана» проиграла «Оклахоме» (109:120) в 5-м матче финала плей-офф НБА.
«Тандер» ведут в решающей серии со счетом 3-2.
Букмекеры дают коэффициент 1.08 на то, что «Оклахома» станет чемпионом НБА. 1.52 – «Тандер» закроют серию уже в 6-м матче.
На титул «Индианы» дают коэффициент 7.90, что соответствует вероятности примерно в 10%. Зарубежные букмекеры оценивают шансы «Пэйсерс» в 6%. 2.70 – «Индиана» переведет серию в 7-й матч.
Шестой матч состоится 20 июня в Индианаполисе.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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