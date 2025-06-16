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Синнер – безоговорочный фаворит турнира в Галле у букмекеров. Зверев – 2-й, Медведев – 3-й

Янник Синнер выиграет турнир в Галле, считают букмекеры.

На победу итальянского теннисиста дают коэффициент 2.00 – он котируется подавляющим фаворитом турнира.

Вторым у букмекеров идет Александр Зверев (7.00), третьим – Даниил Медведев (8.50). В топ-5 входит еще один россиянин – Андрей Рублев (18.00).

Медведев сыграет в первом круге с 52-й ракеткой мира Даниэлем Альтмайером, Рублев – с Себастьяном Офнером (122).

Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис

Опубликовал: Кирилл Михайлов
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